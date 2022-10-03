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Послы ЕС в понедельник не утвердили новые санкции против РФ - СМИ

Понедельник, 3 октября 2022, 21:17 - Европейская правда

Послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник не достигли договоренности относительно восьмого пакета санкций против РФ.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Встреча послов ЕС закончилась. Пока нет договоренности по новому пакету санкций против России. Завтра они соберутся снова с целью договориться - в том числе о предельной цене на нефть", - говорится в сообщении.

meeting of EU ambassadors over. no deal yet on the new #Russia sanctions package. they will reconvene again tomorrow with the aim to agree - including on an oil price cap. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 3, 2022

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила новые санкции против России, включая более жесткие торговые ограничения и ограничения цен на нефть для третьих стран.

Для введения санкций странам ЕС требуется единодушие, венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что не поддержит новые энергетические санкции против РФ.

Экономическая правда
Укр / Рус
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