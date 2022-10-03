Россия нанесла экологии Украины ущерб в $35 миллиардов долларов

Российское полномасштабное вторжение нанесло экологии Украины ущерб в 35,3 млрд долларов, а миллионы гектаров природных заповедников сейчас находятся под угрозой.

Об этом министр экологии Руслан Стрелец заявил на слушаниях в Парламенте ЕС в Страсбурге в понедельник, сообщает Reuters.

Пятая часть заповедных территорий в Украине находится под угрозой уничтожения, и уже зафиксировано около 2000 случаев экологического ущерба.

По оценкам министерства, ущерб за загрязнение воздуха, вызванного российской войной против Украины, сейчас составляет около 25 млрд евро, и еще 11,4 млрд евро необходимо для устранения ущерба, нанесенного почвам.

Он отметил, что только за семь месяцев войны в атмосферу было выброшено 31 млн тонн углерода, что примерно равно количеству, которое производит Новая Зеландия за год.

Стрелец добавил, что еще 79 млн тонн парниковых выбросов может быть произведено в ходе восстановления инфраструктуры и зданий, разрушенных российскими оккупантами.





