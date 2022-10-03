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Укр / Рус

Кандидаты на санкции: ГБР подготовило перечень российских компаний в Украине

Понедельник, 3 октября 2022, 19:58

Государственное бюро расследований исследовали более 200 компаний в различных отраслях экономики и сформировало перечень лиц, который предлагает вынести на рассмотрение СНБО для введения санкций.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

ГБР подготовило письмо в Кабинет министров о вынесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны решения о принудительном изъятии имущества и применения санкций в отношении юридических и физических лиц в списке. В частности, в него вошли:

  • "Газпром Экспорт" ("дочка" российского "Газпрома");
  • Междуреченский горно-обогатительный комбинат;
  • Морской специализированный порт "Ника-Тера";
  • "Пентопак"
  • "Винницабытхим" (контролируется российской АО "Невская Косметика")
  • "Татнефть-АЗС-Украина" (учредитель - российская "Татнефть")
  • "Полтава-Капитал"
  • "Харьков-Капитал".

Отмечается, что работа по поиску российского имущества и активов продолжается дальше.



Экономическая правда
Укр / Рус
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