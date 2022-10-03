Кандидаты на санкции: ГБР подготовило перечень российских компаний в Украине

Государственное бюро расследований исследовали более 200 компаний в различных отраслях экономики и сформировало перечень лиц, который предлагает вынести на рассмотрение СНБО для введения санкций.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

ГБР подготовило письмо в Кабинет министров о вынесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны решения о принудительном изъятии имущества и применения санкций в отношении юридических и физических лиц в списке. В частности, в него вошли:

"Газпром Экспорт" ("дочка" российского "Газпрома");

Междуреченский горно-обогатительный комбинат;

Морской специализированный порт "Ника-Тера";

"Пентопак"

"Винницабытхим" (контролируется российской АО "Невская Косметика")

"Татнефть-АЗС-Украина" (учредитель - российская "Татнефть")

"Полтава-Капитал"

"Харьков-Капитал".

Отмечается, что работа по поиску российского имущества и активов продолжается дальше.





