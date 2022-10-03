Кандидаты на санкции: ГБР подготовило перечень российских компаний в Украине
Понедельник, 3 октября 2022, 19:58
Государственное бюро расследований исследовали более 200 компаний в различных отраслях экономики и сформировало перечень лиц, который предлагает вынести на рассмотрение СНБО для введения санкций.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
ГБР подготовило письмо в Кабинет министров о вынесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны решения о принудительном изъятии имущества и применения санкций в отношении юридических и физических лиц в списке. В частности, в него вошли:
- "Газпром Экспорт" ("дочка" российского "Газпрома");
- Междуреченский горно-обогатительный комбинат;
- Морской специализированный порт "Ника-Тера";
- "Пентопак"
- "Винницабытхим" (контролируется российской АО "Невская Косметика")
- "Татнефть-АЗС-Украина" (учредитель - российская "Татнефть")
- "Полтава-Капитал"
- "Харьков-Капитал".
Отмечается, что работа по поиску российского имущества и активов продолжается дальше.