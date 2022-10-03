Рынок земли во время войны: сколько сделок заключили с 24 февраля

С начала большой войны по начало октября в Украине заключили 21 192 соглашения на рынке земли, охватывающие площадь в 37 463 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что регионами с активным рынком земли по количеству сделок и по площади земель, относительно которых зарегистрированы сделки стали:

Хмельнитчина (4,2 тыс. га);

Виннитчина (4,2 тыс. га);

Полтавская область (4,2 тыс. га).

За последнюю неделю было заключено 1 397 сделок в пределах рынка земли по площади 2618 га. А в целом, на 3 октября за весь период функционирования рынка земли заключено 122 158 земельных сделок.

Средняя цена 1 га земли в Украине составляет более 37208 грн. Такой показатель получен на основе 101548 сделок по продаже земли по площади в 236086 га.

Капитализация рынка по состоянию на сентябрь составляет 61,8 млн. га.

Напоминаем:

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По состоянию на конец августа с начала полномасштабной войны в системе Prozorro. Продажи было объявлено 413 новых земельных аукционов и завершено 809 аукционов.

Экономическая правда