"Газпром" разрешил Венгрии отсрочить платежи за газ – Bloomberg

Российский энергогигант "Газпром" позволит Венгрии отсрочить платежи за природный газ, если это необходимо, поскольку резкий рост импорта грозит взорвать и без того напряженный бюджет страны.

Об этом пишет Bloomberg

Министерство экономического развития Венгрии в понедельник заявило, что соответствующее соглашение заключено между "Газпромом" и венгерской государственной энергетической компанией MVM Zrt.

Соглашение предусматривает трехлетнюю отсрочку по счетам за газ, которые должны быть уплачены в течение следующих шести месяцев.

При этом при цене 300 евро (292 доллара) за МВт-ч общая сумма платежей, которые могут быть отсрочены, составит от 3,5 до 4,5 миллиарда евро, сообщило министерство.

"Стремительный рост платежей за электроэнергию усиливает обеспокоенность состоянием Венгрии. Миллиарды евро финансирования ЕС заблокированы из-за беспокойства относительно коррупции, международные резервы ниже уровня, необходимого для покрытия по крайней мере трех месяцев импорта, а форинт торгуется на рекордно низком уровне", - пишет Bloomberg.

"Благодаря этому соглашению форинт получает защитный зонтик", - сказал министр экономического развития Венгрии Мартон Надь.

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"Это может помочь стабилизировать форинт, поскольку платежи наступят через три года", - добавил министр.

Венгрия является одной из стран ЕС, которая больше всего зависит от российских энергоресурсов, и, согласно правительственным данным, стоимость импорта нефти и газа в этом году выросла до примерно 19 миллиардов долларов с 4 миллиардов долларов в 2019 году. "Газпром" не ответил на просьбу агентства о комментарии.

За прошлую неделю форинт упал на 4% к евро до рекордно низкого уровня.

Экономическая правда