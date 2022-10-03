Верховный суд США отклонил иск российского олигарха Дерипаски по поводу санкций

Верховный суд США отклонил иск российского миллиардера Олега Дерипаски, потребовавшего отменить санкции, наложенные на него в связи с войной РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Олигарх пытался доказать, что ответственный за санкции отдел Минфина США превысил свои полномочия, потому что они не были привязаны к "чрезвычайному положению", что дает президенту США полномочия вводить санкции. В подтверждение своей позиции Дерипаска ссылался на коммюнике Управления по контролю за иностранными активами, где говорилось, что санкции вводятся в ответ на "злонамеренную деятельность России в мире", а США не объявляли чрезвычайное положение на таких основаниях.

Суд постановил, что формулировка в прессрелизе не отрицает "более конкретных причин, которые OFAC приводил в обосновательных записках для введения санкций против Дерипаски".

Напомним, за несколько дней до этого США обвинили Дерипаску и его соратников в нарушении санкций.

Первые санкции против российского миллиардера были введены еще в 2014 году после оккупации и противоправной анкесии Крыма.

Европейская правда