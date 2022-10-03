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В Швеции снова фиксируют утечку газа из "Северного потока-2"

Понедельник, 3 октября 2022, 18:17 - Европейская правда

Береговая охрана Швеции в понедельник утром зафиксировала возобновление утечек газа из поврежденного в районе Балтийского моря российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение ведомства.

Тогда как большая утечка газа из "Северного потока-1", как и предполагалось, завершилась еще в воскресенье, из "Северного потока-2" голубое топливо продолжило вытекать и в понедельник, образовав пятно диаметром в 30 метров на поверхности моря.

В береговой охране Швеции говорят, что пока не могут объяснить, почему утечка газа прекратилась быстрее в датском участке моря. Для кораблей, плавающих в акватории, были объявлены предупреждения.

Напомним, 2 октября в Дании сообщили, что утечка газа из поврежденного "Северного потока-1" прекратилась, за день до этого то же самое сообщали о ветке "Северного потока-2".  

Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

В то же время РФ начала расследовать инциденты как "акт международного терроризма". А Путин обвинил Соединенные Штаты в организации взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

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