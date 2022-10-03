Бизнес в Украине ослабляет пессимистические настроения, но ожидает повышения цен – НБУ

В сентябре бизнес продолжил ослабление пессимистических настроений относительно своей работы в будущем, но ожидают подорожания продукции из-за более высоких цен на сырье.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по результатам расчета индекса ожиданий деловой активности (ИОДА).

В сентябре 2022 года индекс вырос до 46.1 с 44.1 в августе. Отмечается, что компании адаптируются к военным условиям, так же как население приспосабливается к текущей ситуации.

В то же время разрушение производственных мощностей, трудности с логистикой, подорожание энергоресурсов, уменьшение объемов инвестиций, импорта и экспорта, а также снижение покупательной способности сдерживают восстановление экономической активности предприятий всех секторов экономики.

Предприятия промышленности несколько улучшили оценки экономических перспектив: секторальный индекс вырос до 47.1 против 46.7 в августе. Респонденты ожидают увеличения объемов производства, прежде всего из-за ожидания большего количества новых заказов. В то же время ожидания относительно объемов новых экспортных заказов оставались пессимистическими.

Предприятия сектора строительства имели самые сдержанные среди секторов оценки своей деятельности - индекс уменьшился до 41 с 41,2 в августе. Причины - низкая финансовая способность потребителей, состояние смежных рынков и сезонный фактор.

Предприятия торговли улучшили ожидания, впервые с начала года вплотную приблизившись к нейтральному уровню: индекс составил 49.9 по сравнению с 47.4 в августе. Респонденты оптимистично оценивают объемы товарооборота и объемы закупки товаров для продажи, одновременно указывают на уменьшение остатков товаров. Предприятия и в дальнейшем настроены на снижение торговой маржи.

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Предприятия сферы услуг существенно улучшили собственные ожидания до 43.4 с 39.6 в августе. Респонденты смягчили негативные оценки по объемам предоставляемых услуг и новых заказов, одновременно сохранили высокие ожидания по повышению тарифов на собственные услуги.

Большинство предприятий, участвующих в опросах, сохраняют высокие ожидания относительно подорожания собственной продукции в связи с ростом цен на сырье и товары поставщиков.

Оценки по занятости остаются сдержанными. Предприятия не ожидают роста собственного штата, хотя наименее пессимистичные оценки предоставили предприятия торговли.





