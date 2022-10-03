В "Дії" начали тестировать программу доступного кредитования "єОселя": детали

Государственная программа доступного кредитования для украинцев "єОселя" заработала в тестовом режиме на портале "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что сейчас идет работа над ее технической доработкой для запуска в приложении "Дія".

В ведомстве напомнили, что "єОселя" дает возможность приобрести жилье с минимальным первоначальным взносом 20% и кредитованием до 20 лет на выгодных условиях.

Массовый запуск программы состоится во второй половине октября, когда услугой можно будет воспользоваться в мобильном приложении "Дія", а подать заявку станет возможным в несколько кликов.

В программу интегрированы 5 банков, которые готовы приступить к выдаче первых кредитов. А именно:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Скай банк;

Глобус Банк.

В этом году участниками программы могут стать социальные категории населения: военные, правоохранители, медики, работники образования, ученые.

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С начала 2023-го года подать заявку в "єОселя" смогут все граждане, которые будут отвечать определенным критериям.

Экономическая правда