В "Дії" начали тестировать программу доступного кредитования "єОселя": детали
Государственная программа доступного кредитования для украинцев "єОселя" заработала в тестовом режиме на портале "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Отмечается, что сейчас идет работа над ее технической доработкой для запуска в приложении "Дія".
В ведомстве напомнили, что "єОселя" дает возможность приобрести жилье с минимальным первоначальным взносом 20% и кредитованием до 20 лет на выгодных условиях.
Массовый запуск программы состоится во второй половине октября, когда услугой можно будет воспользоваться в мобильном приложении "Дія", а подать заявку станет возможным в несколько кликов.
В программу интегрированы 5 банков, которые готовы приступить к выдаче первых кредитов. А именно:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Скай банк;
- Глобус Банк.
В этом году участниками программы могут стать социальные категории населения: военные, правоохранители, медики, работники образования, ученые.
С начала 2023-го года подать заявку в "єОселя" смогут все граждане, которые будут отвечать определенным критериям.
Экономическая правда