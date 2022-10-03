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Годовая инфляция в Турции достигла максимума за 24 года

Понедельник, 3 октября 2022, 12:41 - Европейская правда

Годовая инфляция в Турции достигла нового 24-летнего максимума в сентябре и составила 83,45%. 

Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные турецкие данные, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Турецкий статистический институт сообщил, что потребительские цены выросли на 3,08% по сравнению с предыдущим месяцем.

Эксперты говорят, что инфляция намного выше официальной статистики, а независимая группа исследования инфляции в понедельник оценила годовой уровень на уровне 186,27%.

В прошлом месяце центральный банк Турции провел очередное снижение процентной ставки, снизив базовую ставку до 12%, несмотря на рост цен, падение лиры и несбалансированный текущий счет. 

Лира потеряла более 50% своей стоимости по отношению к доллару США с тех пор, как в прошлом году центральный банк начал снижать ставки.

Вторжение России в Украину и падение курса лиры усилили инфляцию.

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Экономисты говорят, что рост инфляции в Турции подпитывается неортодоксальным убеждением президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что высокая стоимость заимствований ведет к росту цен, что противоречит экономической теории.

По данным статистического института, наиболее резкий рост годовых цен был в транспортном секторе - 117,66%, за ним следуют цены на продукты питания и безалкогольные напитки - 93%.

В июле годовая инфляция в Турции выросла почти до 80%, больше всего подорожали продукты питания, жилье и энергоносители. 

В сентябре в Турции выросли цены на газ и электроэнергию для промышленности, сферы услуг и домохозяйств. 

Европейская правда

инфляция Турция
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