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Малая приватизация: на Буковине планируют продать одиннадцать объектов

Понедельник, 3 октября 2022, 12:30 - Алексей Павлыш

К продаже в рамках малой приватизации в Черновицкой области готово 11 объектов госимущества, также есть один объект для аренды.

Об этом сообщает Черновицкая ОВА в Facebook.

Отмечается, что ближайший аукцион состоится 19 октября - в первый день аукциона будет представлен объект, который находится в Сторожинце. Его общая площадь помещений достигает 290,8 кв. Стартовая цена объекта 857 864 грн (без НДС).

При этом следующий аукцион проведут 20 октября.

В ОВА отмечают, что условия приватизации удобны для развития бизнеса, создания новых рабочих мест и дополнительного наполнения бюджета в условиях войны.

Напомним:

19 сентября на первых с начала широкомасштабного вторжения онлайн-торгах по цене почти втрое выше стартовой было реализовано отдельное имущество Кобыловолокского места хранения спирта - за более чем 70 млн грн.

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В рамках "малой приватизации" состоялся второй онлайн-аукцион: за 150 млн грн продали отдельное имущество Мариловского места хранения спирта ГП "Укрспирт" (Тернопольская область).

Экономическая правда

приватизация
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