Азербайджан будет экспортировать в Европу на 40% больше газа уже в этом году

Поставки азербайджанского газа в Европу в текущем году возрастут на 40% до 11,5 миллиардов кубометров.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, передает Интерфакс-Украина.

"В 2022 году наш экспорт будет составлять 22 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров будет поставлено потребителям в Европе. В 2021 году в Европу было поставлено 8,2 млрд кубометров. Это означает рост поставок в 2022 году на 40%", - сказал он на церемонии введения в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

По словам Алиева, согласно договоренностям с ЕС, Азербайджан к 2027 году планирует по меньшей мере удвоить экспорт газа в Европу.

Для этого Баку уже приступил к консультациям с партнерами по расширению Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров газа в год и Транс-Адриатического трубопровода (TAP) до 20 млрд кубометров газа в год.

Также глава Азербайджана заявил о наличии у страны возможностей по увеличению объемов экспорта газа за счет начала добычи еще на нескольких газовых месторождениях.

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