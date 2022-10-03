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Tesla нарастила производство электромобилей: сколько выпустили за последние три месяца

Понедельник, 3 октября 2022, 10:20 - Алексей Павлыш

Производитель электромобилей Tesla в третьем квартале 2022 года нарастил поставки электрокаров: за этот период Tesla произвела 365 тыс авто и поставила 343 тыс авто.

Об этом пишет CNBC.

В отчете Tesla также отмечено, что за последние три месяца компания выпустила 19 935 более дорогих автомобилей Model S и X и 345 988 более популярных моделей 3 и Y.

Общий объем производства вырос по сравнению с предыдущим кварталом 2022 года, когда Tesla заявила, что выпустила 258580 автомобилей.

В июле этого года Tesla была вынуждена временно приостановить большую часть производства на заводе в Шанхае, чтобы провести модернизацию завода. Однако в августе производство и поставки компании в Китае возобновились согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей.

При этом по-прежнему Tesla не раскрывала данные о производстве и поставках автомобилей по регионам в отдельности.

Экономическая правда

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