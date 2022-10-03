С ноября жители освобожденных от оккупантов территорий будут получать дополнительно 2200 гривен

Со следующего месяца жители только что освобожденных от оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн.

Об этом в эфире национального марафона заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает пресс-служба Минреинтеграции.

Верещук напомнила, какая помощь от государства и благотворителей предусмотрена жителям освобожденных от врага городов и сел.

"Это как гуманитарная помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплая одежда на зиму - так и финансовая поддержка", - говорится в сообщении.

"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", – рассказала Верещук.

На освобожденных от врага Харьковщине и Херсонщине продолжается пилотный проект. Граждане, фактически проживавшие там на момент деоккупации, через Укрпочту получают разовую денежную помощь в сумме 1200 грн.

Экономическая правда