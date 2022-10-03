Глобальные газовые рынки останутся напряженными и в следующем году – МЭА

Глобальные газовые рынки останутся напряженными и в следующем году, поскольку трубопроводные поставки российского топлива сокращаются, а спрос на газ в Европе падает в ответ на меры по энергосбережению и высоким ценам.

Об этом пишет Reuters с ссылкой на заявление Международного энергетического агентства в понедельник.

"Рынки природного газа во всем мире обостряются с 2021 года, и ожидается, что глобальное потребление газа сократится на 0,8% в текущем году в результате рекордного сокращения на 10% в Европе и неизменного спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в квартальном отчете МЭА о рынке газа.

В то же время прогнозируется, что глобальное потребление газа в следующем году вырастет всего на 0,4%.

В Европе потребление газа упало на 10% за первые восемь месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года, что было обусловлено падением на 15% в промышленном секторе, поскольку предприятия сократили производство из-за резкого роста цен.

"Если Кремль выполнит угрозу наложить санкции на украинскую энергетическую компанию "Нефтегаз", один из последних действующих маршрутов поставок российского газа в Европу может быть закрыт, что усугубит энергетический кризис именно в начале зимнего отопительного сезона.

В этом году Европа пыталась восполнить дефицит российского трубопроводного газа частично за счет увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ)", – пишет Reuters.

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МЭА прогнозирует, что импорт СПГ в Европу в этом году вырастет более чем на 60 миллиардов кубометров, или более чем вдвое больше, чем объем глобального экспорта СПГ.

Экономическая правда