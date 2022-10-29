Украинские трейдеры продолжают тестировать импорт электроэнергии из ЕС

Украинский трейдер электроэнергии ООО "ЭРУ Трейдинг" также вышел на осуществление тестовой поставки электроэнергии из Словакии.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ENTSO-E.

Согласно данным ENTSO-E, в Украину из Словакии происходили поставки по 5 МВт в течение 3 часов с 12:00 до 15:00 29 октября.

"Согласно результатам суточного аукциона на этот день, по 5МВт на все часы суток забронировала компания "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого и Дейла Перри", - передает агентство.

Ранее, 27 октября, государственный энергоэнерготрейдер АО "ЭКУ" осуществил первую тестовую поставку из Словакии мощностью 1 МВт на 13.00.

Также от 16 октября компании ООО "Д. Трейдинг", ООО "ЭРУ" и АО "ЭКУ" бронировали разную мощность пересечения в определенные дни до 27 октября (аукционы проводятся за два дня до поставки).

ВИДЕО ДНЯ

Добавляется, что согласно суточному аукциону на 30 октября, к ним присоединилось ООО "Некстрейд", которое впервые забронировало мощность сечения из Словакии по 10 МВт на 6 часов с 10.00 до 15.00.

Кроме того, бронирование осуществил "Д.Трейдинг" - по 3 МВт на 4.00 и на 4.00 плюс (в связи с переводом часов), 15 МВт на 9.00 и по 25 МВт на 6 часов с 10.00 до 15.00.

Читайте также: Возможен ли сценарий с полным затмением Украины?

Напомним:

Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.