Польша выбрала компанию из США для строительства своей первой АЭС

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Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что американская компания Westinghouse Electric Co построит первую в Польше атомную электростанцию.

Об этом сообщает The Reuters.

"Мы подтверждаем, что наш ядерно-энергетический проект будет использовать надежную и безопасную технологию @WECNuclear", — написал Моравецкий в Twitter.

Westinghouse конкурировала с южнокорейской государственной компанией Korea Hydro Nuclear Power, которая подала предложение в апреле. Варшава также разговаривала с французскими компаниями о реализации проекта.

По словам вице-президента Камалы Харрис, партнерство США в этом проекте выгодно для всех нас: мы можем преодолеть климатический кризис, укрепить европейскую энергетическую безопасность и углубить американо-польские стратегические отношения.

В агентстве добавляют, что Варшава искала партнера для строительства ядерных мощностей мощностью 6-9 гигаватт (ГВт) и предоставления до 49% акционерного финансирования проекта. До конца 2022 года планируется выбрать технологию для первых трех реакторов, а первый из них должен начать свою работу в 2033 году.

"Мы понимаем, что решение будет касаться первых трех реакторов, и мы ожидаем, что Польша намерена в конце концов построить шесть реакторов AP1000 от Westinghouse и примет официальное решение по второму набору из трех позже", - заявил представитель США.

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