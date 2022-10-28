НБУ вдвое сократил продажу валюты на межбанке

Национальный банк за неделю с 24 по 28 октября продал на межбанковском валютном рынке почти 230 млн долларов - более чем вдвое меньше, чем на прошлой неделе.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанке 227,6 млн долларов - это более чем вдвое меньше, чем на прошлой неделе, когда объем продаж из резервов составил 576,37 млн долл. Такой объем продажи валюты из резервов является наименьшим с конца сентября.

При этом регулятору удалось несколько увеличить покупку валюты до 13,5 млн долл с 7,2 млн долларов неделей ранее.

С начала 2022 года Нацбанк выкупил в резервы 3,162 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 21,5 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

Напоминаем:

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полмиллиарда.

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Однако в сентябре НБУ был вынужден снова увеличить объемы продажи валюты: так, за сентябрь было продано более 2,6 млрд долларов. За октябрь НБУ уже продал 2,03 млрд долларов.