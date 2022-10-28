Топ-менеджеры Twitter получат $100 миллионов после увольнения из компании 

Три топ-менеджера Twitter покидают компанию после закрытия сделки о ее покупке миллиардером Илоном Маском, они получат более 100 млн долларов выходного пособия и других выплат.

Об этом сообщает Bloomberg на основе собственных расчетов.

Главный исполнительный директор Параг Агравал, который занял эту должность менее года назад, имеет право на получение около 50 млн долларов. Финансовый директор Нед Сигал и руководитель юридического, политического и трастового отделов Виджая Гадде претендуют на около 37 млн долларов и 17 млн долларов соответственно.

Упомянутые топ-чиновники вместе с рядом менеджеров стали теми, кто ушел после закрытия сделки о продаже Twitter Илону Маску, который теперь получил должность генерального директора.

Как и многие топ-менеджеры крупных публичных компаний, Агравал и его заместители имели право на выходное пособие в размере годовой зарплаты и выплату неинвестированных акций, если Twitter будет куплен, в ходе чего они потеряют работу.

Напоминаем:

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск начал руководить Twitter, а предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру.