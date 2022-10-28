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Украина расторгла договор с Россией о сотрудничестве в области конкуренции

Пятница, 28 октября 2022, 18:57 - Анастасия Жарикова

Кабинет Министров прекратил действие договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в области развития конкуренции.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Прекращено действие договора между Кабинетом Министров Украины и правительством российской федерации о сотрудничестве в области развития конкуренции", – говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято на заседании в пятницу, 28 октября.

Соглашение страны подписали 13 июля 2000 года. Документ предусматривал обеспечение условий для эффективного функционирования товарных рынков Украины и РФ и создания механизма взаимодействия, направленного на недопущение и прекращение действий, оказывающих негативное влияние на конкуренцию на товарных рынках.

Также соглашением обеспечивалось решение вопросов гармонизации законодательств Украины и России в области конкуренции и совместное рассмотрение действий, оказывающих негативное влияние на конкуренцию на товарных рынках стран.

Россия война Кабмин
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Экономическая правда
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