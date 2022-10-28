Метавселенная открывает новые возможности для киберпреступности – Интерпол

Международная организация уголовной полиции Интерпол заявила, что готовится к тому, что иммерсивная онлайн-среда - "метавселенная" - может создать новые виды киберпреступности и позволить уже существующим преступлениям происходить в больших масштабах.

Об этом пишет Reuters.

Страны-члены Интерпола выразили беспокойство по поводу того, как подготовиться к возможной "метавселенной преступности", сказал Reuters исполнительный директор Интерпола по технологиям и инновациям Мадан Оберой.

"Некоторые из преступлений могут быть новыми для этой среды, некоторые из существующих преступлений будут разрешены средой и выведены на новый уровень", - заявил он.

По его словам, фишинг и мошенничество могут действовать по-разному, когда речь идет о дополненной реальности и виртуальной реальности. Он добавил, что вопрос безопасности детей также вызывает беспокойство.

Виртуальная реальность также может способствовать преступности в физическом мире, сказал Оберой.

"Если террористическая группа хочет атаковать физическое пространство, они могут использовать это пространство для планирования, моделирования и запуска своих учений перед атакой", - заявил представитель Интерпола.

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Ранее в этом месяце правоохранительное агентство ЕС Европол заявило, что террористические группы могут в будущем использовать виртуальные миры для пропаганды, вербовки и обучения. Пользователи также могут создавать виртуальные миры с "экстремистскими правилами", говорится в отчете.

"Если метавселенные будут записывать взаимодействие пользователей на блокчейне, это может позволить отслеживать все, что кто-то делает на основе одного взаимодействия с ними, предоставляя ценную информацию для преследователей или вымогателей", - заявили в Европоле.

"Метапространство стало технологическим модным словом в 2021 году, а компании и инвесторы сделали ставку на то, что виртуальные среды будут расти в популярности и ознаменуют новый этап в развитии интернета. В октябре 2021 года Facebook объявил, что меняет свое название на Meta, чтобы отметить свой переход к этой идее.

Но пока что это видение имеет мало признаков реализации. Стоимость акций Meta упала в четверг, поскольку инвесторы выразили скептицизм относительно расходов на метавселенную", - пишет Reuters.

Экономическая правда