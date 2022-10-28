Убытки сети автодорог от войны приближаются к миллиарду – Укравтодор

Российское вторжение нанесло 973 миллиарда гривен ущерба сети дорог Украины.

Об этом рассказал первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко в интервью Укринформу.

Он подчеркнул, что украинская инфраструктура – вторая цель врага после военных объектов.

"По ориентировочным оценкам, государственной сети дорог уже нанесен ущерб на 973 млрд гривен. Конечно, это лишь приблизительная сумма, которая касается только того, что удалось подсчитать специалистам на подконтрольной Украине территории", – сказал Ивко.

Он добавил, что эта цифра увеличивается фактически каждый день, поскольку ракетные и артиллерийские обстрелы продолжаются и после освобождения территорий специалисты службы начинают обследовать состояние дорог после оккупации.

"В общей сложности инфраструктурные разрушения получили 15 областей. Очевидно, что приближенные к линии фронта регионы пострадали больше всего. Поэтому для того, чтобы в полной мере оценить ущерб, причиненный россиянами, например, в Луганской или Херсонской области, нужно освободить оккупированные регионы", – объяснил топ-менеджер Укравтодора.

По последним данным, в Украине повреждено более 25 тыс. км дорог, из них 8,8 тыс. км – государственных. Также разрушены 326 мостов и путепроводов, из них 140 – на автодорогах государственного значения.

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В то же время, государственное агентство автомобильных дорог очищает от последствий боевых действий дороги государственного значения и улицы освобожденных городов. Работы уже выполнили на 1440 км и обеспечили проезд через 61 временную переправу в местах, где были разрушены мосты.

Напоминаем:

Ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 млрд долларов, в течение лета Россия нанесла ущерб более чем на 31 млрд дол.