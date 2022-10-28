Рост цен на горючее в Украине существенно замедлялся (до 66,2% в сентябре), хотя их уровень стабилизировался на высоком уровне. В дальнейшем горючее будет дорожать медленнее (до 20% в год).

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ

В Нацбанке подчеркивают, что увеличение расходов, вызванное войной, и дорогие энергоносители будут оставаться весомыми факторами ускорения инфляции, в частности продовольственной.

"Увеличение расходов бизнеса, в том числе на энергоносители, оккупация территорий, осложненная логистика и сокращение поголовья обусловливали дальнейшее ускорение небазовой инфляции, в частности продовольственной. Кроме того, усиливалось и давление со стороны мировых цен.

Более высокими темпами росли цены на фрукты, преимущественно импортные цитрусовые и бананы, вследствие осложненной логистики, подорожания этих продуктов в мире и корректировки официального курса гривны в июле 2022 года", - говорится в отчете.

В Нацбанке добавили, что подорожание энергоносителей остается одним из ключевых факторов роста себестоимости энергоемких

товаров.

"Это подтверждается усилением влияния фактора "цены на энергоносители" на формирование будущих цен предприятиями. Более высокими темпами росли цены на хлеб, обработанные молочные продукты и колбасные изделия. Также, под влиянием этого фактора и ожиданий по сокращению производства быстрее росли цены на сахар.

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Дорогие энергоносители влияли и на стоимость производства непродовольственных товаров, в частности строительных материалов и стеклянных изделий, что в результате прямо или косвенно влияло на общую инфляцию.

Весомыми факторами роста цен останутся высокие риски и расходы бизнеса, которые усилятся в зимний период из-за дорогих энергоносителей", - подчеркнули в НБУ.

Нацбанк прогнозирует, что в следующем году продовольственная инфляция будет стремительно снижаться благодаря восстановлению оптимальных технологических и логистических связей, поступлению на рынок новых высоких урожаев, в том числе из южных областей страны.

Кроме того, говорят в НБУ, дезинфляционным фактором станет ожидаемое снижение мировых цен на продовольствие и энергоресурсы.

Подчеркивается, что хростання цен на топливо существенно замедлялось (до 66.2% г/г в сентябре), хотя их уровень стабилизировался на высоком уровне. Это объясняется уменьшением цен на нефть в мире и насыщением рынка благодаря налаживанию логистики и восстановлению конкуренции между АЗС.

В дальнейшем топливо будет дорожать медленнее (до 20% в год), прогнозируют в НБУ.

С одной стороны, цены будет сдерживать постепенное снижение мировых цен на нефть.

С другой - ожидаемое возвращение системы налогообложения топлива на довоенный уровень будет сохранять цены высокими.

"Однако эффекты переноса высоких цен на топливо будут продолжаться и в дальнейшем, обусловливая, в частности, подорожание транспортных услуг. Это будет подпитывать общую инфляцию", - резюмируют в НБУ.

Экономическая правда