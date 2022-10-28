Влияние войны: оборот наличных в кассах банков снизился – НБУ

Оборот наличности в кассах банков за 9 месяцев 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это обусловлено влиянием войны.

Об этом сообщили в НБУ.

Отмечается, что объем поступлений наличных в кассы банков за этот период составил 1 572,4 млрд грн и уменьшился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом выдачи наличных из касс банков в январе - сентябре 2022 года составили 1 616,2 млрд грн, что на 13% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

"В то же время за девять месяцев 2022 года не произошло значительных изменений в структуре поступлений и расходов наличности из касс банков и инкассаторских компаний по операциям с клиентами", - говорят в Нацбанке.

Регулятор назвал традиционную тройку самых популярных кассовых операций по выдаче наличных (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт - 82,4%;

для подкрепления операторов почтовой связи - 5,3%;

для приобретения иностранной валюты у клиентов - 4,1%.

Как и ранее, крупнейшими источниками поступлений наличности в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

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операции клиентов с использованием платежных карточек - 36,5%;

торговая выручка - 31,9%;

выручка от всех видов услуг - 15,4%.

Экономическая правда