УЗ анонсировала 4 новых международных поезда: графики

Укрзализныця открыла продажу билетов глубиной 20 дней на новые поезда международного сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, речь идет о поезде №90/89 Киев - Перемышль (Польша) через Винницу, Хмельницкий, Тернополь.

"Этот поезд предоставит в частности винничанам комфортный ночной поезд в Польшу в дополнение к Интерсити+ с местами для сидения", - говорят в УЗ.

Выезд из Киева в 22:52, прибытие в Винницу в 02:03, в Тернополь в 06:28, во Львов в 08:55, в Перемышль в 11:13. Обратный выезд в 13:45, Львов - 18:25, Тернополь - 21:03, Винница - 01:58, Киев - 05:42.

Поезд № 351/352 Киев - Кишинев (Молдова) будет иметь удобную стыковку по станции Унгены с возможностью пересесть на поезд до станции Яссы (Румыния), объясняют в компании.

Поезд будет курсировать через день отправлением со станции Киев-Пассажирский в 17:02, прибывать на станцию Унгены в 07:53 и прибывать в столицу Молдовы в 10:38. Обратно рейс будет отправляться в 17:45, проходить Унгены в 20:51 и прибывать в Киев в 11:48.

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В ноябре поступят в продажу билеты на новоназначенный поезд Харьков - Хелм (Польша), с 11 декабря начнет курсирование новый ежедневный рейс австрийской железной дороги Вена (Австрия) - Чоп.

В УЗ также заявили об ускорении популярных ныне международных рейсов:

№ 23 Киев - Хелм ускоряется на 2 часа в обе стороны;

№ 67 Киев - Варшава ускоряется на 2 часа в Польшу и на 1 час в Украину.

Новые графики курсирования, а также билеты уже доступны на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах Укрзализныци.

Напомним:

Укрзализныця представила обновленный график движения поездов: им предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену, 4 введенные в течение 2022 года новые рейсы Интерсити+, а также 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

Экономическая правда