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Курс валют на 28 октября: гривня укрепляется по отношению к доллару и евро

Пятница, 28 октября 2022, 11:37 - Анастасия Жарикова
 
НБУ

В пятницу, 28 октября, наличная гривня несколько укрепилась против доллара и евро как на "черном рынке" так и в кассах банков.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс доллара на черном рынке составлял 39,41 – 39,60 грн, а в четверг, 27 октября, колебался на уровне 39,43 – 39,71 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривня несколько ослабла. Котировки на это же время составляли 38,77 – 39,06 грн. Для сравнения, в четверг курс колебался на уровне 38,87 – 39,26 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 39,3 – 40,0 грн (курс на 26 октября – 39,5 – 40,15 грн);
  • Евро – 38,5 – 39,5 грн (курс на 26 октября – 38,5 – 39,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,0 – 39,5 грн;
  • Ощадбанк – 39,3 – 40,3 грн;
  • Укрэксимбанк – 39,5 – 40,0 грн;
  • Райффайзен – 39,4 – 40,2 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,95 грн.

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