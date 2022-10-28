Цены на нефть снизились на фоне усиления COVID-ограничений в Китае

Цены на нефть упали в пятницу после того, как Китай - крупнейший в мире импортер сырой нефти - расширил свои ограничения в связи с COVID-19, однако цены были готовы к недельному росту на фоне опасений по поводу поставок в преддверии ожидаемого прекращения импорта из РФ.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,02 доллара, или на 1,1%, до 95,94 доллара за баррель в 06:35 по Гринвичу после роста на 1,3% на предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,24 доллара, или на 1,4%, до 87,84 доллара за баррель.

Тем не менее, оба эталонных нефтяных контракта были на пути к еженедельному росту, причем Brent выросла более чем на 2%, а WTI - более чем на 3%.

Причины изменения цен

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Снижение в пятницу произошло после того, как китайские города в четверг ужесточили коронавирусные ограничения в попытке остановить растущие вспышки болезни.

Китай сообщил о 1 506 новых случаях заражения COVID-19 27 октября по сравнению с 1 264 новыми случаями днем ранее.

Международный валютный фонд ожидает, что рост экономики Китая замедлится до 3,2% в этом году, что на 1,2 пункта ниже его апрельского прогноза, после роста на 8,1% в 2021 году.

"Рынок нефти извлек выгоду из более слабого доллара и надежды на сильное восстановление экономики Китая, но сейчас фокус смещается в сторону рисков рецессии, которые тянут вниз прогнозы спроса на сырую нефть на оставшуюся часть года", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

"Рынок остается настороженным в связи с приближением сроков европейских закупок российской нефти до начала действия санкций 5 декабря", - отмечают аналитики ANZ Research.

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Экономическая правда