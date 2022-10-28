"Новая почта" возобновила работу в Святогорске и Лимане в Донецкой области

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Логистическая компания "Новая почта" возобновила работу на деоккупированной Донетчине - в Святогорске и Лимане.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "Новая почта" заработала на деоккупированной Донетчине 2 недели назад и за это время доставила 1500 посылок в Лиман и Святогорск.

Так, в Лимане мобильное отделение работает с понедельника по пятницу с 11:30 до 13:30 на ул. Свободы.

"Ежедневно мы доставляем около 70 посылок с продуктами, одеждой и необходимыми вещами. До войны в Лимане работало 3 отделения Новой почты, но сейчас все они разрушены и разграблены. Сейчас начаты строительные и ремонтные работы помещения, чтобы через неделю открыть в Лимане уже стационарное отделение с полным перечнем услуг как доставки, так и финансовых, как и до войны", - говорится в сообщении.

В Святогорске мобильное отделение работает в понедельник, среду и пятницу. С 14:30 возле отделения №1 по ул. Шевченко, а затем до 16:00 по адресу ул. Заречная, (возле Лавры).

При этом жителям деоккупированной Донетчины доступна отправка и получение посылок до 10 кг. Оплатить услуги можно наличными, через мобильное приложение Новой почты или отправить посылку за счет получателя.

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"Города были в оккупации долгие месяцы и подверглись существенным разрушениям из-за постоянных ракетных обстрелов и бомбардировок врагом. Отсутствует питьевая вода, продукты, газоснабжение, электроэнергия, интернет и связь. Поэтому Новая почта за свой счет доставляет лекарства и продукты, которые отправляют украинцы жителям Святогорска и Лимана", - говорят в компании.

Экономическая правда