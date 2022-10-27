После 14-летнего перерыва Украина возвращается в Международную организацию виноделия

Украина возобновляет членство в Международной организации виноградарства и виноделия (International Organisation of Vine and Wine), в которую входила с 1997 по 2008 годы.

Об этом сообщает Минагрополитики.

Статус членства будет автоматически возобновлен 30 октября 2022 года. Официально об этом объявят 4 ноября 2022 года во время ежегодного собрания организации.

"Важную роль в вопросе обновления членства Украины в International Organisation of Vine and Wine сыграл общественный союз "УКРСАДВИНПРОМ", который и будет представлять наше государство во время объявления. Владимир Печко, председатель ОС "УКРСАДВИНПРОМ" определен официальным представителем от Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в МОВВ", - говорится в сообщении.

Участие в МОВВ на правах постоянного членства позволит украинским специалистам винодельческой отрасли активнее участвовать в работе экспертов, подкомиссий и комиссий организации по разработке нормативной документации, а также предоставит возможность использовать официальные стандарты и правила в международной торговле винами и виноматериалами, пояснили в правительстве.

4 ноября Украина примет участие в 43-м Всемирном конгрессе виноградарства и виноделия, который состоится в Энсенаде, Нижняя Калифорния (Мексика).

Международная организация винограда и виноделия создана в 2001 году. Она стала наследницей Международного бюро винограда и вина, которое существовало с 1924 года.

ВИДЕО ДНЯ

Целями и задачами МОВВ является защита интересов винодельческой отрасли и создание благоприятных рыночных условий, гармонизации и соответствия методов анализа, борьбы с мошенничеством и недобросовестной конкуренцией на рынке. Украина стала 49-м государством-участником МОВВ.

По информации Госстата, по состоянию на 01.01.2022 общая площадь виноградных насаждений по всем категориям хозяйств составляла 34,0 тыс га, валовой сбор - 257,5 тыс тонн.

"Почти с первых дней военной агрессии РФ подавляющее большинство виноградарско-винодельческих предприятий Херсонской и Николаевской областей, площади под виноградниками которых составляет не менее 25 процентов от общей площади виноградных насаждений в Украине, являются оккупированными или находятся в зоне боевых действий.

Всего в Украине насчитывается 144 винодельческих предприятия (из них 29 малых производителей винодельческой продукции)", - добавили в правительстве.

Экономическая правда