Экономика США выросла в третьем квартале после полугодового спада

Экономика США в третьем квартале восстановилась после шестимесячного спада - ВВП вырос на 2,6%, что стало первым ростом в 2022 году, несмотря на длительные опасения, что страна находится под угрозой рецессии.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Бюро экономического анализа Минторговли США.

"Отчет о валовом внутреннем продукте, опубликованный в четверг Бюро экономического анализа, показал более оптимистичную картину экономики менее чем за две недели до промежуточных выборов, даже несмотря на то, что высокая инфляция оказалась постоянной проблемой для демократов", - пишет издание.

"Ирония заключается в том, что мы наблюдаем самый сильный рост в этом году, когда дела на самом деле замедляются", - сказала Диана Свонк, главный экономист KPMG.

Финансовые рынки отреагировали на эту новость неоднозначно: промышленный индекс Dow Jones вырос, а индекс Nasdaq снизился.

Несмотря на то, что потребители покупали меньше товаров, они продолжали тратить на здравоохранение, что помогло поднять показатели ВВП, который суммирует товары и услуги, произведенные в американской экономике. Увеличение государственных расходов на федеральном, штатном и местном уровнях также способствовало росту показателя.

Наибольший импульс, однако, пришел от сокращения торгового дефицита, когда американские розничные торговцы импортируют меньше товаров и экспортируют больше товаров, а также услуг, таких как путешествия. Это резкое изменение ситуации по сравнению с началом года, когда разрыв между входящими и исходящими товарами был самым большим за всю историю наблюдений.

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"Однако преимущества, связанные с торговлей, скорее всего, будут краткосрочными. Экономисты ожидают, что рост ВВП замедлится в ближайшие месяцы, поскольку потребители и бизнес продолжают сокращать расходы в условиях роста процентных ставок и неопределенности. К следующему году многие прогнозируют более длительный спад и, возможно, даже рецессию", - добавляет WSJ.

"Структура ВВП не обязательно настолько позитивна, как выглядит на поверхности", - сказала главный финансовый аналитик Jefferies Анета Марковская, которая ожидает рецессию во второй половине 2023 года.

ВВП США с апреля по июль сократился на 0,6% в годовом исчислении из-за резкого роста потребительских цен и повышения базовой процентной ставки. В первом квартале он сократился на 1,6%, во втором - на 0,9%.

Федеральная резервная система (ФРС) США в 2022 году повышала ставку уже пять раз. Последний раз, 25 сентября, регулятор повысил ставку до 3-3,25% (это самый высокий диапазон ставки с 2008 года). В то же время в сентябре инфляция в США в годовом исчислении составила 8,2% (8,3% - в августе, 8,5% - в июле, 9,1% - в июне).

Экономическая правда