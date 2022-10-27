Маск в письме рекламодателям заявил, что уже купил Twitter: объяснил, зачем

Миллиардер Илон Маск опубликовал обращение к рекламодателям Twitter, за день до установленного судом срока закрытия сделки по приобретению платформы, в котором объяснил, почему он купил соцсеть.

Письмо Маск опубликовал в Twitter, пишет TechCrunch.

Маск сейчас находится в Сан-Франциско и проводит неделю в штаб-квартире Twitter, напоминает издание.

"Было много спекуляций о том, почему я купил Twitter и что я думаю о рекламе.

Большинство из них было неправильным", - заявил Маск, фактически, подтвердив, что уже приобрел соцсеть.

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Маск повторил некоторые из основных тезисов, которые он заявлял с тех пор, как впервые объявил о приобретении в апреле.

"Причина, по которой я купил Twitter, кроется в том, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, где можно будет обсуждать широкий круг идей, и не скатываться в насилие", - заявил Маск.

"Вот почему я купил Twitter. Я сделал это не потому, что это будет легко. Я сделал это не для того, чтобы заработать больше денег. Я сделал это, чтобы попытаться помочь человечеству, которое я люблю", - добавил он.

"Я инвестировал в Twitter, поскольку верю в его потенциал быть платформой для свободы слова во всем мире, и я считаю, что свобода слова является общественным императивом для функционирующей демократии", - писал Маск в апреле.

"Однако с момента осуществления моей инвестиции я осознаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этому общественному императиву в ее нынешнем виде.

Twitter имеет чрезвычайный потенциал. Я разблокирую его", - написал он сейчас.

Маск считает, что существует большой риск того, что соцсети разделятся на крайне правых и крайне левых, будут работать как эхо-комнаты, и что таким образом общество расколется, и потеряется возможность диалога. По словам Маска, он купил Twitter, чтобы помешать этому.

Он заканчивает письмо, сообщая рекламодателям, что Twitter стремится "быть самой уважаемой рекламной платформой в мире, которая укрепляет ваш бренд и развивает ваше предприятие".

Напомним:

Илон Маск в среду заявил сотрудникам Twitter, что не планирует сокращать 75% работников после того, как получит управление компанией.

Ранее в четверг Маск опубликовал видеоролик, на котором он заходит в офис с кухонной раковиной. Он изменил описание своего профиля в Twitter на "Главный твиттер".

Экономическая правда