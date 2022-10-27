Аграрии с начала года получили льготных кредитов на 68 миллиардов

За 2022 год аграрии привлекли кредитов в рамках "5-7-9" на 67 млрд 750 млн грн.

Об этом сообщили в Минагрополитики.

За прошедшую неделю аграрии получили кредитов на 1 млрд 483 млн грн.

Больше всего средств за последние 7 дней привлекли аграрии Киевской - 367 млн грн, Днепропетровской - 232 млн грн, Львовской - 142 млн грн, Кировоградской областей - 98 млн грн.

При этом лидером по объему кредитования за весь период является Киевская область - 10 млрд 328 млн грн.

Наибольшие объемы кредитов за это время предоставили: "ПриватБанк" (14 млрд 395 млн грн), "Райффайзен Банк" (14 млрд 262 млн грн), "Ощадбанк" (11 млрд 337 млн грн), "Укргазбанк" (6 млрд 702 млн грн), "Креди Агриколь банк" (6 млрд 501 млн грн).

"Аграрии привлекают кредиты в размере от 100 тыс до 90 млн грн в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9". Проценты составляют от 0% до 9% в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

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Кроме того, правительство приняло решение о предоставлении финансовой поддержки микро-, малому и среднему бизнесу на восстановление частично или полностью разрушенных в результате боевых действий производственных мощностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агропредприятия также смогут рассчитывать на такую поддержку.

"Предприниматели смогут получить кредит на восстановление производственных мощностей под 9% сроком до 5 лет на сумму до 60 млн грн (без учета ранее выданных кредитов по программам господдержки). Выполнение обязательств по таким кредитам частично (до 80%) будет обеспечиваться государственной гарантией", - пояснили в Минагро.

Условия для получения кредита:

производственные мощности предприятия разрушены полностью или частично, или похищены в результате войны или оккупации (что подтверждено документально);

предприятие осуществляло хозяйственную деятельность в течение года до широкомасштабного наступления рф (что подтверждено данными годовой финотчетности по состоянию на 1.01.2022 г.);

восстановительные производственные мощности расположены не ближе 50 км от зоны боевых действий, не находятся под оккупацией.

Экономическая правда