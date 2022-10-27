В горнодобывающей компании "Велта" начались обыски

В центральном офисе и на производстве горнодобывающей компании "Велта" проводятся обыски, причины неизвестны.

Об этом стало известно из заявления генерального директора компании Андрея Бродского в Facebook.

Сейчас в нашем центральном офисе в Днепре и на производстве в Кировоградской области проходят обыски. Ожидаем вручения подозрения и, пожалуй, мое задержание", – написал он в сообщении.

Согласно информации на сайте компании, "Велта" владеет Бирзуловским и Лекаровским месторождениями титановых руд, которые расположены в Новомиргородском районе Кировоградской области.

"Велта" занимает 2% мирового рынка титана, компания экспортирует сырье для его добычи по всему миру.

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