На Киевщине подготовили более 750 пунктов обогрева

На Киевщине в рамках подготовки к зимнему периоду уже подготовили 754 пункта обогрева, которые находятся в каждой из 69 общин области.

Об этом сообщили в Киевской ОГА.

Отмечается, что пункты обогрева будут функционировать в период снижения температуры воздуха, возможного отключения электроэнергии или отопления. В наличии как стационарные, так и мобильные пункты обогрева.

"В селах и поселках городского типа пункты обогрева рассчитаны на одновременное пребывание до 30 человек, в городах - до 300 человек. Они обеспечены приборами резервного питания, в большинстве случаев - генераторами.

Данные помещения также дополнительно оснащены печами, электрическими обогревателями, тепловыми пушками и т.д.", - заявили в администрации.

Сейчас продолжается обустройство и обеспечение пунктов всем необходимым. Там посетители смогут выпить горячих напитков, а также перекусить, добавили в ОГА.

Адреса и местонахождение ближайшего пункта обогрева можно посмотреть в органах местного самоуправления.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда