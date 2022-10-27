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Эстония досрочно прекратит покупку нефти и нефтепродуктов из России

Четверг, 27 октября 2022, 15:05 - Анастасия Жарикова

Правительство Эстонии одобрило постановление, регулирующее покупку, импорт и транспортировку нефти и нефтепродуктов из РФ.

Об этом сообщает агентство BNS, передает Enkorr.

Согласно документу, прекращается весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного ЕС переходного периода и запрещается его ввоз с 5 декабря.

"С 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью прекращен", – заявлял ранее министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в интервью газете Postimees.

ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, который должен завершиться в феврале следующего года.

В настоящее время из-за соседства с Россией и близкого расположения портов экспорт этой продукции в Эстонию продолжается.

"Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее", – заявлял Рейнсалу.

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Он сообщил, что направил в Еврокомиссию предложение о введении нового пакета санкций и безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций против российского газа и нефти.

Эстония Россия санкции
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