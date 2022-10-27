В Люксембурге начали сбор 10 млн евро на пожарные машины и "скорые" для Украины

Ассоциация украинцев Люксембурга LUkraine asbl начала международную кампанию по сбору средств для закупки 112 карет скорой помощи и пожарных машин для Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ассоциации.

Основной целью кампании "Ukraine is calling" является призыв к европейцам принять участие в сборе 10 миллионов евро для поддержки украинских служб быстрого реагирования и неотложной помощи.

В начале планировалось закупить 100 спасательных машин, но количество было изменено на 112, поскольку это европейский номер экстренной помощи, что очень символично и понятно каждому, а также подходит для концепции телефонного звонка.

В рамках кампании планируют установку в центре города Эш-сюр-Альзет разбитой и расстрелянной машины скорой помощи, которая была специально для этого доставлена из Украины.

С заявлениями о поддержке кампании и Украины выступили представитель Европейской комиссии в Люксембурге доктор Анн Кальте, послы США, Чехии, Польши, Германии и Франции.

Европейская правда