Meta потеряла $67 миллиардов капитализации из-за четвертого подряд квартала падения

Технологический гигант Meta (бывший Facebook) отчитался о четвертом подряд квартале падения прибыли, в результате чего компания потеряла 67 млрд долларов рыночной стоимости.

Об этом сообщает Reuters.

Инвесторы начали "сбрасывать" акции компании из-за экспериментальной ставки главы Meta Марка Цукерберга на его проект метавселенной, в результате чего общие расходы компании выросли на пятую часть в третьем квартале.

Акции компании упали на 20% после завершения торгов, что привело к потере 67 млрд долларов рыночной стоимости компании. Meta уже четвертый раз подряд отчитывается о снижении квартальной прибыли.

Материнская компания Facebook заявила, что ее общие расходы могут вырасти на 16% в следующем году, и ожидает, что операционные убытки Reality Labs - подразделения, ответственного за воплощение проекта метавселенной в жизнь - "значительно возрастут" в следующем году.

В июле-сентябре убытки Reality Labs выросли до колоссальных 3,67 млрд долларов с 2,63 млрд долларов годом ранее. Выручка сократилась почти вдвое.

"Было бы ошибкой с нашей стороны не сосредоточиться на любой из этих областей, которые будут фундаментально важными для нашего будущего", - сказал Цукерберг в комментарии агентству. "... мы выполняем ведущую работу, которая станет ... в конечном итоге зрелыми продуктами в разные периоды времени в течение следующих 5 - 10 лет".

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Он сказал, что Meta инвестирует в две другие области: дополненную реальность и нейронные интерфейсы.

Зато аналитики отмечают, что с учетом экономического кризиса ставка на метавселенную обусловит "долгий и болезненный" будущий путь проекта.