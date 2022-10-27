ПриватБанк возобновляет сеть банковского обслуживания на деоккупированной Херсонщине

фото: приватбанк

Государственный ПриватБанк возобновляет работу сети банковского обслуживания на деоккупированной Херсонщине - 26 октября возобновили работу банкомата и терминала самообслуживания в пгт Нововоронцовка Бериславского района.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Так, 26 октября банк возобновил работу банкомата и терминала самообслуживания в пгт Нововоронцовка Бериславского района Херсонской области по адресу: ул. Гагарина, 7.

"Снять наличные в пгт Нововоронцовка можно также через pos-терминалы ПриватБанка в магазинах по адресам: ул. Дудченко,100 (магазин "Тополь"), ул. Димитрова,7 (магазин "Забава"), ул. Воронцова,72а (аптека).

Чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нововоронцовка - это первый населенный пункт Херсонщины, где стало возможным возобновить работу банковского оборудования.

До конца октября планируют размещение АТМ и ТСО в пгт Высокополье.

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Экономическая правда