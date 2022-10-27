Курс валют 27 октября: наличная гривня ослабла к евро

В четверг, 27 октября, наличная гривня укрепилась против доллара как в кассах банков, так и на черном рынке, зато против курса евро национальная валюта ослабла.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс доллара на черном рынке составлял 39,56 - 39,74 грн, а в среду, 26 октября, колебался на уровне 39,70 - 39,96 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривна несколько ослабла. Котировки на это же время составляли 38,86 - 39,34 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 38,51 - 39,10 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,5 - 40,15 грн (курс на 26 октября - 39,6 - 40,35 грн);

Евро - 38,5 - 39,6 грн (курс на 26 октября - 38,3 - 39,4 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,0 - 39,5 грн;

Ощадбанк - 39,3 - 40,4 грн;

Укрэксимбанк - 39,65 - 40,15 грн;

Райффайзен - 39,5 - 40,2 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,95 грн.