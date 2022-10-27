В "Укртелекоме" оценили потери оператора с начала большой войны

Укртелеком

Ущерб одного из крупнейших телекоммуникационных операторов АО "Укртелеком" с начала полномасштабного вторжения России составляет почти 650 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За время полномасштабной войны оператор понес немалые потери: предварительная оценка стоимости разрушенных и поврежденных зданий, потерянного оборудования, телеком сетей и других активов на временно оккупированных территориях составляет почти 650 млн грн", – говорится в сообщении.

Доходы компании от коммерческой аренды за три квартала года составили более 273 млн грн, что почти на 15% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

"Это обусловлено, в том числе, и потерей ряда объектов недвижимости во временно оккупированных населенных пунктах и ​​нередкими разрушениями в результате ракетных обстрелов", – пояснили в компании.

В то же время, компания продолжает работать и с начала года уплатила в бюджеты всех уровней 1,12 млрд грн налогов. А также передала на нужды ВСУ около 50 млн. грн. и 170 корпоративных автомобилей.

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Ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 млрд долларов, в течение лета Россия нанесла ущерб более чем на 31 млрд дол.