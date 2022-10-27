Арестованные санатории и гостиницы хотят передать на обустройство жилья ВПЛ

В правительстве обсудили порядок передачи арестованного и передаваемого АРМА имущества в управление местных властей или частным управляющим для обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Представитель АРМА рассказал, что идея нового механизма состоит в том, что пока идут расследование уголовных дел до окончательного решения суда относительно того или иного арестованного объекта, будет объявлен конкурс на отбор управляющего такого имущества с обязательным условием того, что часть такого объекта должно передаваться на нужды ВПЛ.

В настоящее время в распоряжении Агентства находится около 80 объектов недвижимости, которые могут быть выставлены на конкурс по поиску новых управляющих. Среди них – отели и базы отдыха.

"В состав каждой гостиницы или базы отдыха может входить несколько объектов недвижимости. Обязательным условием таких конкурсов будет то, что новый управляющий должен обеспечить передачу 10-20% от номерного фонда на нужды внутренне перемещенных лиц", – добавил временно исполняющий обязанности Председателя Агентства по розыску и менеджменту активов Дмитрий Жоравович.

Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что доступ к таким конкурсам должны получить как частные, так и государственные предприятия.

"Министерства могут выходить на такие конкурсы через Госпредприятия, которые есть в их подчинении. Государство заинтересовано в сохранении и функционировании этих объектов", – добавила она.

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