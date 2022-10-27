В Киеве в четверг продолжатся отключения света

"Укрэнерго" в четверг снова ввел в Киеве стабилизационные отключения во избежание аварий, они начались в 05:38.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы по промежуткам времени, когда можно ожидать отключения света.

Каждая группа будет отключаться в определенный промежуток времени, пока будет действовать распоряжение НЭК Укрэнерго на проведение стабилизационных отключений. Узнать время плановых отключений по адресу можно по ссылке.

В ДТЭК также предупреждают, что возможна небольшая погрешность во времени в пределах дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

В отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время.

На распределительных сетях также случаются аварии по разным причинам, например - перегрузки, повреждения посторонними лицами и тому подобное. Как следствие, потребители могут быть без энергоснабжения.

ВИДЕО ДНЯ





