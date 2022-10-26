Массовые субсидии за энергетику являются "слишком дорогими" для стран мира – Всемирный банк

Во Всемирном банке предупреждают, что финансовая помощь населению в результате рекордных цен на энергоресурсы может быть слишком дорогой для правительств стран.

Об этом президент Всемирного банка Дэвид Малпасс рассказал в интервью BBC.

Он сравнил правительственные выплаты за энергетические счета населения со схемами поддержки граждан во времена пандемии COVID-19. Тогда помощь не была достаточно ориентирована на наиболее уязвимые слои населения, что привело к стремительному росту долга многих стран мира. На погашение этого долга уйдут десятилетия, считает он.

"Правительства говорят, что мы позаботимся обо всех, но это слишком дорого", - сказал Малпасс. Это подталкивает глобальный долг до рекордных уровней, причем больше всего страдают люди с самыми низкими доходами, подчеркнул он.

Во время пандемии правительства заимствовали миллиарды долларов, чтобы пережить карантин, и прибегали к "раздаче средств" своим гражданам. Правительства финансировали схемы сохранения рабочих мест, а также кредиты и гранты для бизнеса, который был вынужден закрыться.

Малпасс сказал, что существует общепринятое экономическое мнение о том, что должна существовать сеть социального обеспечения в виде определенной защиты для людей во время кризиса. В то же время субсидии должны быть временными и направленными на тех, кто в них больше всего нуждается.

"Они (субсидии - ЭП) пошли всем... и теперь возвращаются последствия. Люди будут вынуждены годами, и даже десятилетиями, платить за этот долг", - добавил он.

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Всемирный банк ожидает, что цены на энергоносители снизятся на 11% в следующем году после роста на 60% в этом году после полномасштабного вторжения России в Украину.

Малпасс также выразил обеспокоенность, что дополнительные выплаты населению приведут к еще большей инфляции.

Напоминаем:

Институт международных финансов сообщал, что мировой долг уже превысил 305 триллионов долларов в начале года и, как ожидается, продолжит расти.