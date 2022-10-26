Банк Канады повысил учетную ставку до максимума с 2008 года

Центробанк Канады повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до максимума с 2008 года - медленнее, чем ожидали экономисты на фоне устойчивой инфляции в стране.

Об этом сообщает Financial Times.

Банк Канады повысил ключевую процентную ставку на 0,50 процентного пункта до 3,75%, чем довел ключевую ставку до самого высокого уровня с 2008 года. Это уже шестое повышение ставки в этом году.

Большинство экономистов и все, кроме одного из пяти крупнейших банков Канады, ожидали большего повышения - сразу на 0,75 процентного пункта.

"В Канаде экономика продолжает работать в условиях избыточного спроса, а рынки труда остаются напряженными", - говорится в заявлении Банка Канады. "Спрос на товары и услуги по-прежнему опережает способность экономики обеспечить их предложение, что оказывает давление на инфляцию".

Зато центробанк зафиксировал эффект от повышения ставок: цены на недвижимость снижаются, а расходы домохозяйств смягчаются. Несмотря на это, инфляция остается устойчивой - в сентябре потребительские цены выросли на 6,9% в годовом измерении против 8,1% в июне, но замедление в основном обусловлено снижением цен на бензин.

"Показатели базовой инфляции, за которыми следит банк, пока не демонстрируют существенных признаков ослабления фундаментального ценового давления", - говорится в сообщении. "Краткосрочные инфляционные ожидания остаются высокими, что увеличивает риск того, что повышенная инфляция будет удерживаться".