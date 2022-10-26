Автопроизводитель Ford выйдет из России, но может вернуться 

Ford Motor Co заявил о своем выходе из России - компания завершила сделку по продаже своей доли в совместном российском предприятии, в то же время допускает возможность возвращения в РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Ford заявил, что завершил сделку по продаже своей 49% доли в российском совместном предприятии Sollers Ford по "номинальной" цене, которая не разглашается.

"Акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости", - заявила компания. При этом отмечается, что она сохраняет за собой возможность выкупить их в течение пяти лет, "если глобальная ситуация изменится".

Ранее американский автопроизводитель списал 122 млн долларов в связи с приостановкой своей деятельности в России в начале этого года. После завершения сделки компания не будет делать дополнительных списаний, добавили в Ford.

По оценкам аналитиков, в 2021 году Ford продал в России около 20 тысяч автомобилей. О приостановлении своей деятельности в России компания объявила в марте.

В 2019 году Ford заявил, что а рамках совместного предприятия закрывает два сборочных завода и завод по производству двигателей в России и выходит с рынка легковых автомобилей в РФ.

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