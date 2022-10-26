В Кремле хотят передать российским компаниям активы в аннексированных областях Украины

В Кремле заявили, что активы в четырех областях Украины, которые Россия аннексировала в прошлом месяце, в будущем могут быть переданы российским компаниям.

Об этом пишет Reuters.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "очевидно, что брошенные активы нельзя оставлять без дела, и этим вопросом займется правительство".

Украина, ее западные союзники и большинство стран на Генеральной Ассамблее ООН осудили и считают незаконной объявленную Россией аннексию украинских территорий, напоминает Reuters.

Напомним:

5 октября президент России Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

В Офисе президента заявили, что так называемые путинские "законы о принятии" украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории.

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Экономическая правда