Индонезия предлагает богатым туристам 10-летнюю визу для проживания на Бали: какие условия

фото: bloomberg

Индонезия начнет выдавать 10-летние визы иностранцам, имеющим $130 000 на банковских счетах и ​​желающих поселиться на Бали.

Об этом пишет Bloomberg.

Соответствующие регулирующие документы были опубликованы 25 октября, они вступят в силу через 60 дней после публикации в канун католического Рождества.

"Индонезия дополняет список стран от Коста-Рики до Мексики, которые предлагают долгосрочное пребывание для привлечения профессионалов, богатых пенсионеров и других состоятельных людей.

Стремясь укрепить свою экономику – крупнейшую экономику Юго-Восточной Азии – Индонезия сосредоточилась на своей козырной карте: Бали", – пишет агентство.

Страна предлагает визы "второго дома" на 5 и 10 лет тем, кто имеет по меньшей мере 2 миллиарда рупий ($130 000) на своих банковских счетах.

"Это нефискальный стимул для определенных иностранцев внести положительный вклад в индонезийскую экономику", - сказал исполняющий обязанности генерального директора по иммиграции Видодо Экатьяхяна во время церемонии запуска программы на Бали.

ВИДЕО ДНЯ

Время запуска программы совпадает с резким возобновлением приезда туристов в Индонезию, поскольку такие авиакомпании, как Garuda Indonesia, возобновляют международные рейсы. Ожидается, что предстоящий саммит G-20 на Бали в ноябре привлечет международное внимание к острову, а также привлечет десятки тысяч делегатов.

Агентство отмечает, что иностранцы, получившие "визу второго дома", могут оставаться в Индонезии на 5-10 лет для работы, инвестиций и других видов деятельности, вносящих вклад в экономику страны. Заявление на его получение можно подать через официальный сайт иммиграционного управления, добавив копию паспорта со сроком действия не менее 36 месяцев, подтверждение наличия банковского счета с суммой, эквивалентной 2 млрд рупий, фотографии и личные данные.

При этом оформление визы обойдется иностранцам в 3 млн рупий ($195).

Индонезия выдвинула планы по выдаче визы для "цифровых кочевников" в 2021 году с целью привлечь на Бали работающих удаленно профессионалов.

Экономическая правда