Украина потратила на медицинские закупки 220 миллионов благотворительной помощи: что покупали

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" потратило на товары медицинского назначения 220 миллионов гривен за счет полученных Украиной в качестве гуманитарной помощи в рамках проекта United24.

Об этом сообщает StateWatch со ссылкой на информацию "Медзакупок" по расходам по состоянию на сентябрь.

Отмечается, что всего с момента полномасштабной вооруженной агрессии России предприятие "Медзакупки" заключило контракты на закупку товаров медицинского назначения за счет средств United24 на сумму 435,2 млн грн.

Речь идет о счете Минздрава, открытом в НБУ для поступления средств в национальной и иностранной валюте от физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов в качестве благотворительной пожертвования, гуманитарной помощи, грантов и подарков для удовлетворения потребностей здравоохранения.

Эти средства будут использованы для закупки медоборудования и вспомогательных средств к ним, а также специализированный санитарный транспорт и мобильные госпитали.

По состоянию на 13 сентября 2022 года уже были произведены закупки на сумму 220 млн грн, среди которых:

10 рентгеновских установок С-аркой на сумму 26,8 млн. грн;

35 аппаратов искусственной вентиляции легких транспортных на сумму 25,6 млн. грн;

5 аппаратов искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных на сумму 5,5 млн. грн.

Кроме того, ряд заключенных контрактов находятся в состоянии выполнения. В частности, было законтрактовано 78 единиц специализированного транспорта на общую сумму 193 млн. грн. Из них госпредприятие сейчас заплатило около 57 млн. грн. – 29% от общей суммы договоров.

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