В Укрзализныце хотят создать компанию, которая будет отдельно предоставлять услуги маневренной тяги

В АО "Укрзализныця" рассматривают возможность создания компании, которая будет предоставлять чисто услуги маневровой тяги на всей территории Украины.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев в интервью ЦТС.

Образовать новый оператор могут на базе Межотраслевого предприятия промышленного железнодорожного транспорта.

Также Ткачев отметил, что изучается создание отдельного терминального и припортового операторов в структуре грузовой вертикали АО УЗ.

"Разрабатываются мероприятия по выделению отдельных операторов по видам деятельности. Так, в планах создания отдельного контейнерного перевозчика на базе филиала "Лески", создания терминального оператора на базе МЧ и имеющихся перегрузочных комплексов и складов на станциях, создания отдельного припортового оператора (на базе ДН- 5 Одесской железной дороги), которая будет заниматься работой припортовых железнодорожных станций.

В ЦТС напомнили, что 100% акций МППЖТ принадлежит государству в лице Министерства инфраструктуры. Основным видом деятельности предприятия является перевозка грузов железнодорожным транспортом между станциями примыкания и грузовладельцами, маневровая работа на подъездных путях и грузовых фронтах, операции по погрузке и выгрузке из вагонов, содержание и ремонт подъездных путей и подвижного состава.