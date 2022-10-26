"Укрпочта" возобновила работу в уволенном Купянске, на очереди – "Новая Почта"
Среда, 26 октября 2022, 13:28 -
Укрпочта возобновила работу в деоккупированном Купянске Харьковской области - жителям уже начали выплачивать пенсии, накопленные в течение 4 месяцев.
Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Кроме того в городе возобновляют связь. В тестовом режиме начал работать 4G от операторов Vodafone, Kyivstar и Lifecell. Так что до конца недели будем уже устойчивый мобильный интернет.
Также скоро заработает отделение "Новой почты", – написал Синегубов.
Напомним:
Укрпочта возобновила работу первого стационарного отделения на деоккупированной части Херсонщины – в пгт Большая Александровка Бериславского района.
Экономическая правда
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