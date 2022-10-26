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"Укрпочта" возобновила работу в уволенном Купянске, на очереди – "Новая Почта"

Среда, 26 октября 2022, 13:28 - Алексей Павлыш
 
фото: telegram синегубова

Укрпочта возобновила работу в деоккупированном Купянске Харьковской области - жителям уже начали выплачивать пенсии, накопленные в течение 4 месяцев.

Об этом сообщил в Telegram председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Кроме того в городе возобновляют связь. В тестовом режиме начал работать 4G от операторов Vodafone, Kyivstar и Lifecell. Так что до конца недели будем уже устойчивый мобильный интернет.

Также скоро заработает отделение "Новой почты", – написал Синегубов.

 
фото: telegram сиинегубова

Напомним:

Укрпочта возобновила работу первого стационарного отделения на деоккупированной части Херсонщины – в пгт Большая Александровка Бериславского района.

Экономическая правда

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